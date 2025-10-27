



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه، اعلام کرد : سلیمان محبی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با حضور در مرکز سامد و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی امورحقوقی و ارتباطات مردمی استانداری به درخواست‌های مردم شریف استان کرمانشاه از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱پاسخ خواهد داد.

سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴

ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ صبح

مردم شریف استان می‌توانند از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ درخواست‌ها، مسائل و مشکلات خود را به طور مستقیم با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه مطرح کنند.