به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با تأکید بر تثبیت امنیت پایدار در عرصه آثار تاریخی و مقابله با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی گفت: برای جلب مشارکت‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت ارگان‌های همیار و در اجرای تفاهم‌نامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان کرمان برابر گزارش میراث‌بانان افتخاری در هماهنگی با عوامل انتظامی شهرستان بردسیر، سه حفار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ مجید فاریابی افزود: از متهمان در محل ارتکاب جرم، آلات و ادوات حفاری کشف و ضبط شد و متهمان با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی، به مراجع قانونی و قضایی ارجاع داده شدند.

وی گفت: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کرمان با اشراف اطلاعاتی، گشت‌های مستمر و همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و ظرفیت میراث‌بانان افتخاری، با هرگونه اقدام سوداگران اموال تاریخی و حفاران غیرمجاز برخورد قانونی می‌کند.