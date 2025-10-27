پخش زنده
فرماندار مسجدسلیمان گفت: با انتقال آب سد گدار مشکلات آب در روستاهای منطقه جریک به طور کامل برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به مشکلات آب در روستاهای جریک مسجدسلیمان افزود: در این مننطقه ۳۴ روستا وجود دارد که به علت خشکسالی از دو چاه موجود یک حلقه به طور کامل خشک شده است و دومین چاه نیز فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد آب دارد.
وی با بیان اینکه با استفاده از تانکرهای موجود در شهرستان مسجدسلیمان آبرسانی سیار به این مناطق انجام میشود، ادامه داد: پیگیریهای لازم برای حل مشکل کم آبی در منطقه جریک در حال انجام میباشد و با انتقال آب سد گدار به طول ۱۲ کیلومتر آب در این ۳۴ روستا به طور کامل پایدار خواهد شد.
فرماندار مسجدسلیمان بیان کرد: زیر ساختهای لازم برای اجرای این طرح توسط شرکت نفت در حال انجام است و پیش بینی میشود ظرف سه چهار ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.