مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، شمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در خوزستان با افزایش بیش از ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۱۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید فرزاد حسینی اظهار کرد: در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴، آمار مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در استان به ۹۷۷۴ نفر رسید که از این تعداد، ۲۲۶۱ نفر زن و ۷۵۱۳ نفر مرد بوده‌اند.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شده بود، ۱.۹۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با اشاره به آمار متوفیان حوادث رانندگی تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۶۱۶ نفر در تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری استان جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۵۲ فوتی، افزایش ۱۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد.