به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار رسول احمدی ملی پوش ورزش‌های الکترونیک در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین مقابل حریف قزاقستانی با پیروزی چشمگیر ۶ بر ۱ به نفع احمدی به پایان رسید.

در ادامه نیز مسابقه احمدی با حریف دشوار اردنی با نتیجه دو بر یک به نفع نماینده کشورمان به پایان رسید.

سومین دیدار حساس نماینده پسران ایران در ورزش‌های الکترونیک مقابل حریف عربستانی بود که احمدی ۵ بر یک نتیجه واگذار کرد.

رسول احمدی در آخرین بازی خود در بازی‌های آسیایی بحرین مقابل حریف قدر تایلندی دو بر یک به نفع تایلند نتیجه را واگذار کرد و بدین ترتیب باتوجه به پیروزی عربستان در ضربات پنالتی مقابل اردن، احمدی از صعود به دور حذفی بازماند.