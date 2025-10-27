پخش زنده
دو هفته مانده به انتخابات مجلس عراق، توقف بارشها و کاهش سهم آب از ترکیه، دجله را به مرز مرگ کشانده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، تنها دو هفته مانده به انتخابات مجلس عراق، در حالیکه نگاهها به رقابتهای سیاسی دوخته شده، بحرانی خاموش، اما مرگبار در دل سرزمین بینالنهرین جریان دارد؛ توقف بارشها و کاهش سهم آب از ترکیه، دجله را به مرز مرگ کشانده است. منابع آگاه عراق گفتهاند بحران آنقدر جدی است که ذخیره آب عراق اکنون به چهار درصد رسیده و اگر زمستان امسال، عراق شاهد بارندگی نباشد، این کشور در معرض خشکسالی بی سابقه قرار خواهد گرفت.