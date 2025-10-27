به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای مازندران از فردا سه شنبه صاف و آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

غلامپور افزود: دیروز پل سفید با ۳۲ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان و صبح امروز بلده و دلیر چالوس با کمینه دمای ۴ درجه بالای صفر سردترین نقطه استان بودند.

وی تصریح کرد: امروز دوشنبه ۵ آبان علاوه بر کاهش دما؛ بارش‌های پراکنده را در شهر‌های ساحلی تا دامنه‌های استان پیش بینی می‌کنیم.

کارشناس هواشناسی با تاکید بر اینکه روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۶ و ۷ آبان جو استان پایدار خواهد بود و افزایش دما داریم گفت: از چهارشنبه شب با ورود سامانه جدید بارشی به استان؛ شاهد وزش باد نسبتا" شدید، بارندگی و کاهش دما تا پنجشنبه در استان خواهیم بود.

غلامپور خاطر نشان کرد: دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.