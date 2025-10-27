به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیری‌ در دیدار مقابل حریفی از امارات در ست اول نتیجه را ۱۱ بر ۹ واگذار کرد، اما در ادامه کار توانست با نتایج ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۶ و ۱۴ بر ۱۲ پیروز میدان شود.

مبین امیری نماینده تنیس روی میز پسران کشورمان در در نخستین بازی خود به مصاف حریفی از کشور فیلیپین رفت که در آن بازی ست اول را با نتیجه ۱۱ بر ۵ به حریف خود واگذار کرد، اما در ادامه و در ست‌های بعدی با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۴ بر ۱۲ و ۱۱ بر ۹ توانست پیروز میدان شود.