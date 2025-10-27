پخش زنده
امروز: -
نمایش تلویزیونی «زندگی پای» و فیلمهای «صاعقه ها» و «آخرین نفس»، آماده پخش از شبکههای چهار، نمایش و تهران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش تلویزیونی «زندگی پای»، در گونه ماجراجویی و درام محصول انگلستان در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
«زندگی پای»، روایت زندگی پسر جوانی به نام پیسین مولیتور پاتل (ملقب به پای) است که در هند بزرگ شده و خانوادهاش مالک یک باغوحش هستند. هنگامی که خانواده تصمیم میگیرند همراه با حیوانات باغوحش به کانادا مهاجرت کنند، کشتی آنها در اقیانوس غرق میشود. پای از حادثه نجات مییابد، اما خود را تنها در یک قایق نجات در میان اقیانوس آرام مییابد. فیلم سفر شگفتانگیز و پرمخاطرهی پای را دنبال میکند. پای باید در برابر گرسنگی، طوفان، ترس و ببر وحشی دوام بیاورد و در عین حال با پرسشهای بزرگ زندگی دستوپنجه نرم کند. پای در پایان، دو نسخه متفاوت از آنچه را از سرگذرانده تعریف میکند: یکی واقعی و دیگری شاعرانه، و از مخاطب میپرسد: «کدام داستان را ترجیح میدهی؟». به این ترتیب، این داستان تبدیل به سفری میشود در ستایش تخیلی از نوع شاعرانه و فلسفی.
نسخه سینمایی حاضر از داستان «زندگی پای» که بر اساس داستانهای افسانهای هندی ساخته شده، نسخهای است ضبط شده از یک تئاتر انگلیسی (فیلم تئاتر) که در سال ۲۰۲۳ بر صحنههای تئاتر این کشور بوده و پس از ضبط شدن در سینماهای این کشور نیز به نمایش درآمده است.
فیلم سینمایی «صاعقه ها»، در گونه اکشن، ماجراجویی، جنایی و درام محصول آمریکا، استرالیا و کانادا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که یک گروه از مزدوران خبره با قدرتهای خارق العاده که در رأس آنها زنی به نام یلنا قرار دارد توسط یک مدیر سیا به نام والنتینا مأمور نابود کردن یک آزمایشگاه در مالزی میشوند، اما پس از نابودی آزمایشگاه متوجه میشوند که والنتینا این آزمایشگاه را به شکل غیرقانونی و مخفیانه برای خلق ابرانسانها ساخته بود و حالا از ترس استیضاح توسط کنگره خواسته آن را نابود کند. والنتینا برای از بین بردن شواهد میخواهد این گروه را هم از بین ببرد، اما آنها در نهایت نقشه هایش را ناکام میگذارند.
فیلم سینمایی «آخرین نفس»، در گونه درام و مهیج محصول آمریکا و انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
این فیلم درباره دانکن، کریس و دیو، سه غواص تعمیرکار است که در ماموریت خود به اعماق دریا دچار سانحه میشوند. در این سانحه، اتصال کریس که جوانترین عضو گروه است از محفظه قطع شده و به قعر دریا سقوط میکند. باقی اعضای تیم به کمک کاپیتان و مسئول غواصها در کشتی در نهایت موفق میشوند کریس را نیم ساعت بعد از اتمام اکسیژن کمکیاش نجات بدهند. کریس در کمال ناباوری بعد از سی دقیقه نفس نکشیدن که مغز انسان به کما و مرگ میرود در درون محفظه به هوش میآید.
تلاش برای بقا در سختترین شرایط، همواره یکی از دستمایههای جذاب برای فیلمهای سینمایی بوده است، زیرا در این شرایط است که انسانها میتوانند ارزشهای زندگی را فارغ از زیست روزمره و معمولی، به شکلی کاملا بی واسطه درک کنند و برای حفظ آن جانانه بجنگند. تماشاگر نیز که نسبتهای مشابهی با قهرمان فیلم را در مبارزه با مرگ برای حفظ زندگی درک میکند، با این تقلای پرتنش شخصیت اصلی به تمامی همذات پنداری میکند. فیلم سینمایی «آخرین نفس»، علاوه بر اینکه دارای چنین دستمایه جذابی است، از سوی دیگر، با نمایش عملیات نجات توسط همکاران شخصیت اصلی و با استفاده از فناوریهای پیشرفته، کشمکشهای دراماتیک جذاب دیگری را پدید میآورد. از نکات قابل توجه دیگر این فیلم، آن است که کارگردان آن، اکس پارکینسون، این فیلم سینمایی را به عنوان بازسازی فیلم مستندی قبلیای به کارگردانی خودش به سال ۲۰۱۹، ساخته است.