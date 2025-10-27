به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،این برنامه به همت بنیاد نخبگان استان کرمان و با همکاری دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان و علوم پزشکی کرمان و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار و از دو چهره برجسته و اثرگذار علمی، دکتر اسدالله رضوی و دکتر ایرج شریفی، قدردانی شد.

در آغاز این آیین، رئیس بنیاد نخبگان استان کرمان، با اشاره به جایگاه والای استادان فرهیخته در جامعه علمی گفت: حضور چهره‌های علمی و دانشگاهی در این مراسم، نمودی از اهمیت تکریم علم و ارج‌نهادن به خدمات ارزشمند استادان برجسته و نام‌آور است.

نجمه منصوری پاسداشت اساتید برجسته، را بخشی از رسالت بنیاد نخبگان در تحقق «مانایی» و انتقال تجربه به نسل‌های آینده دانست و افزود: در جمعی هستیم که بوی دانایی، توانایی و مانایی می‌دهد؛ همان سه‌گانه‌ای که شعار بنیاد نخبگان و خلاصه‌ای از مسیر رشد انسان و جامعه است.