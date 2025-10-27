به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی بیان کرد: تا پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری بوده در اواسط طی روز وزش باد را عمدتاً به شکل معمول می‌توان انتظار داشت ضمن اینکه روز گذشته سرعت باد در گل تپه و شیرین سو به حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت هم رسید.

وی افزود: از نظر دمایی تقریباً ثبات نسبی دما‌ها را در استان داریم هرچند که می‌توان نوساناتی جزئی در حد یک درجه سانتیگراد را در برخی از نقاط استان شاهد بود.

زاهدی با بیان اینکه کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین چهار و ۲۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، خاطرنشان کرد: در این مدت اسدآباد و بهار با دو درجه سانتیگراد خنک‌ترین و نهاوند، فامنین و قهاوند با ۲۵ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه‌های استان گزارش شده‌اند.