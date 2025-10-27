معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پارسال بیش از ۴۷ هزار هکتار زمین برای توسعه شهری و روستایی تأمین شده است که معادل ۷۲ درصد هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، با حضور در برنامه تلویزیونی «ثریا» به تشریح جزئیات اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و گفت: افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور باید با رعایت کامل قوانین مرتبط با آمایش سرزمینی و حفظ اراضی کشاورزی انجام شود.

وی افزود: بر اساس برنامه هفتم، افزایش ۲ دهم درصدی ظرفیت سکونتگاهی در کشور پیش‌بینی شده، اما این هدف از نظر علمی و اجرایی چالش‌برانگیز است، زیرا نباید به قیمت از بین رفتن زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی تمام شود.

کاظمیان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و هرگز مخالف تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست، اما تأکید دارد این فرآیند باید با در نظر گرفتن همه ملاحظات زیست‌محیطی و ایمنی انجام شود.

به گفته معاون وزیر، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷ هزار هکتار زمین شهری و روستایی برای توسعه مسکن تأمین شده که ۷۲ درصد هدف تعیین‌شده در این بخش را محقق کرده است.

وی افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۲۱ هزار هکتار دیگر به این میزان افزوده شده و مجموع اراضی تأمین‌شده تا کنون به ۶۸ هزار هکتار رسیده است.

کاظمیان با اشاره به سیاست‌های کلان در حوزه شهرسازی گفت: بر اساس سند آمایش سرزمین، توسعه کلانشهرها باید کنترل شود و تمرکز بر شهرهای کوچک و میانی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

او اعلام کرد که از کل اراضی تأمین‌شده، تنها ۷.۴ درصد در کلانشهرها و بیش از ۹۲ درصد در شهرهای میانی و کوچک تخصیص یافته است.