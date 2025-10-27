به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دو و میدانی ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با ۸ ورزشکار (۳ دختر و ۵ پسر) شرکت کرد که حاصل آن در این رقابت‌ها کسب دو مدال برنز، سه پنجمی و یک هشتمی بود.

محمدحسن درویشی نخستین نماینده دو و میدانی ایران در بحرین بود که با گذر از مراحل مقدماتی و نیمه نهایی به فینال رسید. درویشی در این مرحله با ثبت زمان ۱۱.۰۹ ثانیه در جایگاه هشتم ایستاد.

در ماده پرتاب وزنه دختران صبا عزت آبادی در رقابت با حریفان آسیایی با پرتابی به طول ۱۴.۵۵ علی رغم ارتقای رکورد شخصی به مدال نرسید و در جایگاه پنجم ایستاد.

در مسابقات دوی ۴۰۰ متر این بازی‌ها نیز هستی نوروزی نماینده دو و میدانی ایران بود که در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۵۸.۱۷ از صعود به مرحله بعد بازماند.

در روز دوم مسابقات رها احمدی در ۲۰۰۰ متر بامانع و امیر عسگری ۴۰۰ متر با مانع نمایندگان ایران بودند.

احمدی در مرحله فینال با ثبت زمان ۷:۳۲.۹۹ در جایگاه پنجم ایستاد و عسگری نیز که در مرحله مقدماتی روی پیست رفته بود، با ثبت زمان ۵۶.۸۶ از صعود به مرحله بعد بازماند.

در روز سوم بازی‌ها تنها نماینده دو و میدانی محمد علیدوستی بود که با درخشش در ماده ۲۰۰۰ متر بامانع، نخستین مدال دو و میدانی را کسب کند. علیدوستی در رقابت با ۱۵ دونده آسیایی با ثبت زمان ۶:۰۶ در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را به گردن آویخت.

در روز آخر مسابقات دو و میدانی علیرضا صمیمی و علی اصغر شاهی دو نماینده ایران در پرتاب دیسک بودند که صمیمی با رکورد ۵۳.۸۶ متر موفق به کسب مدال برنز شد و شاهی با رکورد ۵۲.۹۳ متر پنجم شد.