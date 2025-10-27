استاندار تهران، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌ها در پایتخت گفت: آموزش برابر، مأموریت ملی دولت چهاردهم است و تهران باید الگوی کشور در توسعه زیرساخت‌های آموزشی باشد.

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشمحمدصادق معتمدیان، در مراسم افتتاح چهار مدرسه مشارکتی در سالروز میلاد حضرت زینب (س) گفت: دولت چهاردهم با تمرکز بر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فضا‌های تربیتی، گام بلندی در مسیر برابری فرصت‌های آموزشی برداشته است.

معتمدیان افزود: استان تهران که پیش‌تر با کمبود جدی سرانه فضای آموزشی روبه‌رو بود، طی کمتر از یک سال با حمایت دولت و همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، توانسته از رتبه بیست‌وهشتم به جایگاه بیست‌ویکم کشور در این شاخص برسد. تنها در سال جاری ۱۲۴ مدرسه جدید احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی با اشاره به اهداف دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم پیش از پایان دولت، تکلیف قانونی در زمینه افزایش سرانه آموزشی را محقق کنیم و از محرومیت استان در این شاخص عبور کنیم.

استاندار تهران همچنین از رشد بیش از ۲۰ درصدی تعداد کلاس‌های درس و پیشرفت چشمگیر در هوشمندسازی مدارس خبر داد و گفت: ورود بخش‌های مردمی و خصوصی در تجهیز و نوسازی مدارس، باعث شده روند توسعه آموزشی در تهران شتاب بیشتری بگیرد.

او در پایان تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی نه فقط یک هدف است، بلکه مأموریت ملی دولت چهاردهم برای ساخت آینده‌ای برابر برای همه فرزندان ایران محسوب می‌شود.