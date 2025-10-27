به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، مسئولان شهرستان خور و بیابانک در دیدار با سید مصطفی موسوی و مسلم کمالی جانبازان ۷۰ درصد با این جانبازان دلجویی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این دیدار، حجت‌الاسلام محمدحسین رمضانی امام جمعه شهرستان خوروبیابانک گفت: خانواده جانبازان، ادامه‌دهنده راه حضرت زینب (س) در صبر، استقامت و حفظ ارزش‌های انقلاب هستند و قدردانی از آنان وظیفه همگانی است.

علی اصغر ایرجی فرماندار خور و بیابانک نیز گفت: جانبازان و خانواده‌هایشان نماد ایثار و صبوری‌اند و امنیت و آرامش امروز کشور، ثمره فداکاری این عزیزان است.

شهرستان خوروبیابانک ۱۲۰ شهید والامقام، ۱۸۱ جانباز و ۱۰ آزاده را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.