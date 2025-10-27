به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا جولایی در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های پالایش گاز کشور به مناسبت بیست‌وهفتمین سالروز تأسیس مجتمع گاز پارس جنوبی با ارائه گزارشی از روند تلاش پالایشگاه‌ها برای ورود به فصل سرد اظهار کرد: با انجام تعمیرات اساسی و برنامه‌ریزی دقیق برای بهینه‌سازی تجهیزات و تأسیسات گازی، تمام پالایشگاه‌ها در شرایط مطلوب عملیاتی قرار دارند و برای تأمین پایدار و مطمئن گاز مصرفی بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی آماده‌اند.

وی با اشاره به هماهنگی میان پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز در تحقق این آمادگی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر، نشست‌های منظم میان مدیران تولید، انتقال و توزیع برگزار شده تا هم‌زمان با انجام تعمیرات اساسی، الگوی بهره‌برداری و مدیریت فشار گاز در شبکه نیز بهینه شود. این هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف زنجیره تولید و انتقال، ضامن پایداری جریان گاز در شرایط پیک مصرف زمستانی خواهد بود.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در ماه‌های گذشته، نوسازی واحدهای فرآیندی و بازنگری در دستورعمل‌های ایمنی و بهره‌برداری در تمام مجتمع‌های گازی کشور به‌صورت هماهنگ انجام شده تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند تولید و انتقال گاز در روزهای سرد پیش‌رو ایجاد نشود، تأکید کرد: با تکیه بر توان متخصصان داخلی و مدیریت هوشمندانه منابع، صنعت گاز کشور آماده است تا زمستانی بدون نگرانی از نظر تأمین انرژی را برای هم‌وطنان رقم بزند.