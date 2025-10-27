به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار علی ملک امروز در آیین محوری زنگ پدافند غیر عامل در هنرستان نمونه دولتی رشد بجنورد گفت: آموزش و پرورش اصلی‌ترین بستر برای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جامعه است و آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل می‌تواند فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با اهداف، ارزش‌ها و ضرورت‌های این حوزه فراهم کند.

وی افزود: سازمان پدافند غیرعامل در حوزه آموزش و پرورش دو موضوع را هدف‌گذاری کرده است؛ نخست، ایجاد مدارس امن و مستحکم برای صیانت از دانش‌آموزان و دوم، ارتقای آمادگی مدارس در مواجهه با تهدیدات.

وی با تاکید بر گسترش تهدیدات نرم، خاطر نشان کرد: دانش آموزان باید در برابر این تهدیدات مصون شوند و در این مسیر، معلمان نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای دارند.

سردار علی ملک افزود: پدافند غیرعامل، دفاع از ارزش‌ها بدون استفاده از سلاح است و امروزه با تغییر ماهیت تهدیدات از نوع سخت به تهدیدات نرم و شناختی، اهمیت آن دوچندان شده است.

معاون صنعت، تجارت و صنایع دفاعی سازمان پدافند غیر عامل کشور شعار اصلی پدافند غیرعامل امسال را تاب‌آوری و پایداری اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سال جاری، نقش آفرینی مردم در تحقق این هدف در دستور کار قرار گرفته است.

غلامرضا عوض زاده، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی هم در این آیین گفت: پدافند غیرعامل به معنای ارتقای آمادگی و حفاظت از جان و مال مردم بدون استفاده از سلاح است.

وی افزود: هدف از این اقدامات، فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد آرامش و اطمینان در کشور است.

وی بر سه اصل مهم در حوزه آموزش و پرورش و حوزه اجتماعی پدافند غیر عامل تاکید کرد و گفت: آموزش، هدایت افکار عمومی و آرامش‌بخشی به عموم از ارکان اساسی در این حوزه به شمار می‌روند.