وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های زیست ‌محیطی در سنین مدرسه گفت: در این دوره‌ها، مفاهیمی چون وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، اهمیت منابع طبیعی شامل آب، هوا، خاک، حیات وحش و نقش حیوانات در اکوسیستم و زنجیره غذایی، به زبان ساده برای دانش‌آموزان تشریح شد.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر خاطرنشان کرد: آموزش روش‌های کاهش تولید پسماند، استفاده از مواد کم‌ضرر برای محیط زیست و تقویت رفتارهای مسئولانه در قبال طبیعت از دیگر محورهای این دوره آموزشی بود.

آبسری‌نژاد با تأکید بر نقش آموزش در شکل‌گیری نگرش‌های پایدار زیست ‌محیطی اظهار داشت: گسترش رفتارهای محیط‌زیستی در ذهن و اندیشه دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت زیست‌ محیطی و کاهش چالش‌های موجود باشد و نسلی آگاه، مسئول و دوستدار طبیعت را پرورش دهد.