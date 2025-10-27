اجرای طرح یک ساعت با محیطبان برای دانشآموزان مدارس پلدختر
رئیس اداره محیط زیست پلدختر از اجرای دوره آموزشی یک ساعت با محیط بان برای دانش آموزان شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،آبسری نژاد بیان کرد:دوره آموزشی آشنایی با مبانی محیط زیست ویژه دانشآموزان متوسطه شهرستان پلدختر با هدف ارتقای آگاهی زیست محیطی و تبیین اهمیت حفاظت از طبیعت در قالب طرح یک ساعت با محیط بان، توسط اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان برگزار شد. وی با اشاره به اهمیت آموزشهای زیست محیطی در سنین مدرسه گفت: در این دورهها، مفاهیمی چون وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، اهمیت منابع طبیعی شامل آب، هوا، خاک، حیات وحش و نقش حیوانات در اکوسیستم و زنجیره غذایی، به زبان ساده برای دانشآموزان تشریح شد. رئیس اداره محیط زیست پلدختر خاطرنشان کرد: آموزش روشهای کاهش تولید پسماند، استفاده از مواد کمضرر برای محیط زیست و تقویت رفتارهای مسئولانه در قبال طبیعت از دیگر محورهای این دوره آموزشی بود.
آبسرینژاد با تأکید بر نقش آموزش در شکلگیری نگرشهای پایدار زیست محیطی اظهار داشت: گسترش رفتارهای محیطزیستی در ذهن و اندیشه دانشآموزان میتواند زمینهساز بهبود وضعیت زیست محیطی و کاهش چالشهای موجود باشد و نسلی آگاه، مسئول و دوستدار طبیعت را پرورش دهد.