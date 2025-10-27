پخش زنده
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، از راهاندازی "خانه احزاب" برای نخستینبار در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید کمال علوی افزود: چند مکان برای استقرار خانه احزاب پیشبینی شده تا فضایی شایسته برای برگزاری جلسات و فعالیتهای حزبی فراهم شود.
وی ادامه داد: خانه احزاب فارس، محلی برای تعامل، همافزایی و ساماندهی فعالیتهای احزاب این استان در چارچوب قانون خواهد بود.
دبیر و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات فارس، گفت: این استان با دارا بودن ۷۰ حزب دارای مجوز، یکی از استانهای پیشرو در عرصه فعالیتهای سیاسی، دانشجویی و صنفی کشور است.
علوی افزود: در حال حاضر ۷۰ حزب به طور رسمی در فارس فعالیت دارند که مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کردهاند و تعدادی نیز در آستانه دریافت مجوز هستند.
او ادامه داد: از این تعداد، ۳۶ حزب اصلاحطلب، ۳۰ حزب اصولگرا و چهار حزب نیز مستقل هستند که بیشتر آنها گرایش اصلاحطلبانه دارند.