معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بیمارستان امام خمینی ساری از مقام پرستاران تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خانم بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزیر راه و شهر سازی در نخستین برنامه کاری سفر یک روزه خود در مازندران، صبح امروز و همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار؛ با حضور در بیمارستان امام خمینی ساری و اهدا شاخه گل به پرستاران، روز پرستار را به آنان تبریک گفت
وزیر راه و شهرسازی در این بازدید ضمن حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، با پرستاران، کادر درمان و مسئولان بیمارستان دیدار و گفتوگو کرد و با اهدای گل، روز پرستار را به آنان تبریک گفت.
صادق در جمع پرستاران با تجلیل از تلاشهای شبانهروزی آنان، گفت: «خدمت پرستاران جلوهای از ایثار، صبر و مهربانی است که با الهام از سیره حضرت زینب (س) معنا پیدا میکند. در دشوارترین شرایط، پرستاران با فداکاری و روحیه انسانی خود، آرامش و امید را به بیماران بازمیگردانند.»
در این بازدید، جمعی از مسئولان استانی، مدیران بیمارستان امام خمینی (ره) و تعدادی از همکاران وزیر نیز حضور داشتند.
بازدید از روند اجرای طرح نهضت ملی میاندورود، نشست با بانوان نخبه استان و شرکت در المپیاد ورزشی کارکنان وزارت راه و شهرسازی از دیگر برنامههای سفر امروز خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهر سازی به مازندران است.0