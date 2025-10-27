مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر گفت: اگر شما به یک شبکه بزرگ برق مثل روسیه متصل شوید، موضوعاتی مانند قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه بهبود می‌یابد و این وابستگی نیست، زیرا با این اتصال، قابلیت اطمینان شبکه تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد اقلیمی با اشاره برخی ادعاها مبنی بر صادرات برق ایران در شرایط ناترازی برق و کمبود سوخت نیروگاهی تصریح کرد: برق صادراتی ایران الزاما از محل نیروگاه‌های حراراتی نبوده و می‌تواند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا برق‌آبی تامین شود، در حالی که تلاش وزارت نیرو نیز بر آن بوده که در اوج‌بار تابستان و محدودیت سوخت زمستان که نیاز کشور به برق تشدید می‌شود، صادرات برق کاهش یابد.

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر در همین رابطه ادامه داد: این کاهش همزمان با اعمال سیاست‌های خاموشی در فصول گرم و سرد سال است و محدودیت‌های ویژه‌ای برای صادرات در نظر گرفته می‌شود و این محدودیت‌ها در مذاکرات ما با خریداران برق ایران نیز مطرح شده تا شرایط کاهش صادرات برق کشور از سوی طرف‌های دیگر نیز درک شود. موضوع واردات برق هم با جدیت دنبال می‌شود و در همه روزها سال، واردات ما از حجم صادراتی بیشتر است تا بتوانیم در تابستان و زمستان به کنترل ناترازی‌ها کمک کنیم.

برخی از رسانه‌ها در واکنش به سفر اخیر مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر به روسیه، واردات برق از این کشور را وابستگی و صادرات به آن را باعث افزایش ناترازی برق عنوان کردند. مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر در پاسخ به این اظهارات توضیح داد: مدیرعامل توانیر در سفر به روسیه، پیگیر اتصال شبکه برق ایران به آن کشور از دو مسیر آذربایجان یا ارمنستان و گرجستان بود. اهمیت اتصال شبکه ما به روسیه، پایداری فنی شبکه خواهد بود، نه صرفا صادرات و واردات برق.

اقلیمی در همین رابطه تصریح کرد:‌ یکی از مهم‌ترین دلایل اتصال شبکه‌های برق در دنیا، افزایش پایدارای فرکانس و سایر مسائل فنی آن است، زیرا اگر شما به یک شبکه بزرگ برق مثل روسیه متصل شوید، موضوعاتی مانند قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه بهبود می‌یابد و این وابستگی نیست، زیرا با این اتصال، قابلیت اطمینان شبکه تقویت خواهد شد.

او در ادامه افزود: در کنار این مسائل، با روسیه بحث تبادل برق را نیز مدنظر داریم، زیرا دو کشور در مواقع خاصی نیاز بیشتری به برق دارند و می‌توانند در این زمان‌های خاص تبادل لازم برای حفظ پایداری شبکه را محقق کنند. این داد و ستدها در راستای تقویت دیپلماسی انرژي ارزیابی می‌شود و اگر از ظرفیت‌هایی از این دست بهره نبریم، در بسیاری از مسائل گره می‌خوریم، پس باید دیپلماسی انرژی را در منطقه حفظ کنیم. همچنین شبکه برق روسیه به کشورهای بسیاری ازجمله کشورهای اروپای شرقی متصل است و تلاش ما برای راه‌اندازی شبکه ایران و روسیه به راه‌اندازی بازار بین‌المللی برق کمک خواهد کرد تا بتوانیم به تشکیل بازار برق در مقیاس جهانی بی‌اندیشیم و تبادل برق ایران در بازارهای برق منطقه‌ای و جهانی با حضور چندین کشور ادامه یابد. اگر مانند روسیه به بازار برق ترکیه نیز متصل شویم، می‌توانیم در بازار برق اروپا نفوظ بالاتری داشته باشیم و این رویه باید برای تقویت شبکه‌ها و دیپلماسی انرژی ایران در منطقه انجام شود.

اقلیمی در زمینه صادرات برق بخش خصوصی تاکید کرد: وزارت نیرو در زمینه صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید الحداث دستورالعملی صادر کرده است. این بخش‌ها می‌توانند با بازاریابی خودشان میان سه کشور عراق، افغانستان یا پاکستان، وارد بازار صادراتی شوند و میزان برقی که بخش خصوصی می‌تواند به این کشورها صادر کند نیز از همین مسیر اعلام شد اما در آن دستورالعمل، به دلیل شرایط ناترازی انرژی کشور، اعلام شد که در اوج‌بار تابستان صادراتی انجام نشود و باید برق تولیدی خود را در بازه خرداد تا انتهای تابستان برای مصارف داخلی عرضه کنند. توانیر ترانزیت برق را از نیروگاه تا مرز مشترک ایران با کشور مقصد برای صادرکنندگان انجام خواهد شد.

او با اشاره به توانمندی‌های ایران در زمینه فنی مهندسی صنعت برق اظهار کرد: خوشبختانه صادرات خدمات فنی مهندسی ما به کشورهای منطقه به ویژه ترکمنستان در زمینه تجهیزات برقی بسیار مطلوب بوده و ترانفورماتورهایی را صادر می‌کنیم که در زمینه‌های کیفی و فنی مورد تایید طرف مقابل قرار دارد. میان همه کشورهای منطقه در زمینه پیمانکاری، اجرای نیروگاهی، مشاوره و خدمات فنی مهندسی بیش از سایرین فعال هستیم و شرکت‌های متعدد برقی ما در زمینه احداث نیروگاه، خط و پست اقدامات قابل توجهی داشتند. توانستیم پس از رسیدن به خودکفایی در تکنولوژی‌های صنعت برق، آن را در حوزه‌های تامین کالا و مشاوره فنی به سایر کشورها صادر کنیم. در حال حاضر به صورت تقریبی 400 الی 500 میلیون دلار صادرات فنی و مهندسی سالانه در صنعت برق داریم که ظرفیت آن تا یک تا یک و نیم میلیارد دلار هم البته منوط به فراهم بودن شرایط مطلوب در سطح بین المللی قابل افزایش است.