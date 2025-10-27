مراسم اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم، «کشیک سلامت»، المپیک فناوری ۲۰۲۵؛ رقابت نخبگان جهان و «دکتر سلام»، با موضوع بیماری اندومتریوز، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با شعار «قرآن، کتاب وحدت»، امروز ساعت ۱۵، از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

در این دوره از مسابقات، ۳۳۰ نفر از فعالان حوزه قرآنی کشور در بخش‌های قرائت، ترتیل، حفظ و نغمات دینی، در مرحله سراسری و کشوری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب با بررسی جایگاه حوزه سلامت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، و با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت»، در تازه‌ترین قسمت خود به موضوع جایگاه حوزه سلامت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌پردازد.

در این برنامه عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت و درباره نقش، سیاست‌ها و تصمیمات فرهنگی در حوزه سلامت گفت‌و‌گو می‌کند.

المپیک فناوری ۲۰۲۵ ایران، بزرگ‌ترین رویداد علمی ـ فناوری کشور، از امروز تا پنج‌شنبه ۸ آبان‌، هر روز حوالی ساعت ۱۵:۵۰ به‌صورت زنده از شبکه دو پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه «مسابقه المپیک فناوری» به تهیه‌کنندگی رضا مهاجر و اجرای رضا شیوایی، هم‌زمان با برگزاری این رقابت‌ها در پارک فناوری پردیس، تازه‌ترین دستاورد‌های علمی و فناوری جوانان ایران و جهان را به تصویر می‌کشد.

در این رویداد که امسال برای نخستین‌بار در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود، بیش از ۱۱۰۰ نخبه از ۶۵ کشور جهان در سه رشته هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی و امنیت سایبری به رقابت می‌پردازند.

رضا شیوایی در گفت‌و‌گو‌های ویژه با نفرات برتر و شرکت‌کنندگان برگزیده، به بررسی ایده‌ها، تجربه‌ها و انگیزه‌های این چهره‌های جوان می‌پردازد.

برنامه «المپیک فناوری ۲۰۲۵»، با نگاهی به آینده علم و فناوری ایران، روایتی تلویزیونی از هم‌افزایی نخبگان و تبادل اندیشه میان برترین استعداد‌های ایرانی و جهانی است.

برنامه امروز «دکتر سلام» با حضور یکی از استادان برجسته جراحی زنان، به واکاوی علمی بیماری اندومتریوز و راهکار‌های تشخیص و درمان آن می‌پردازد.

در این برنامه که امروز ساعت ۱۳، پخش می شود، دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص و جراح زنان، فلوشیپ نازایی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهمان برنامه «دکتر سلام» خواهد بود.

در این گفت‌و‌گو با موضوع «اندومتریوز»، دکتر داوری تنها به تشریح نشانه‌ها، عوامل بروز و روش‌های نوین درمان این بیماری می‌پردازد، عارضه‌ای شایع که بسیاری از زنان را در سنین باروری درگیر می‌کند و در صورت بی‌توجهی می‌تواند منجر به ناباروری شود.

اجرای این قسمت از برنامه را دکتر فرهی بر عهده دارد.

برنامه «دکتر سلام» از تولیدات شبکه آموزش سیماست که با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت جسم و روان و ترویج سبک زندگی سالم پخش می‌شود.