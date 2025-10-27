به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: نتایج آزمون EPT (ارزیابی مهارت‌های زبان انگلیسی) و اشتمال (سنجش مهارت‌های زبان عربی) مهر ۱۴۰۴ این دانشگاه اعلام شد.

داوطلبان برای مشاهده نتایج در سامانه سنجش و پذیرش english.iau.ac.ir/ept مراجعه کنند. نتیجه بررسی وضع متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران، پس از وصول تأییدیه از طرف نهاد مربوطه، متعاقبا به اطلاع واحدهای دانشگاهی محل تحصیل خواهد رسید.