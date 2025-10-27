به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، از مهدی حاجیان، امیرحسین شفیعی و سلام نباتی به عنوان هنرمند و فعال تلاشگر حوزه تئاتر خیابانی تجلیل می شود.

آیین اختتامیه این جشنواره روز پنجشنبه ۸ مهر ماه ساعت ۱۰ صبح برپا شود.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیری فاتح بادپروا با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، تقویت تئاتر خیابانی و نمایش آیین‌ها و فرهنگ اقوام ایرانی با حضور ۴۳ گروه و ۱۰۷ اجرا در حال برگزاری است.