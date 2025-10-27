پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بر تسریع در تعیینتکلیف پروندههای معوق در حوزههای قضایی شمال استان و استفاده هدفمند از سامانههای الکترونیکی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام علی موحدیراد در جریان سفر به شمال سیستان و بلوچستان و در جمع قضات شهرستانهای زابل، زهک و هیرمند اظهار کرد: در زابل ۱۹۲، در زهک ۳۰ و در هیرمند ۵۱ پرونده مسن وجود دارد که باید با دقت و نظارت مستمر تعیینتکلیف شوند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای نظمبخشی به فرآیند رسیدگیها افزود: از سال آینده زمانبندی رسیدگی به پروندهها بر اساس نوع اتهام مشخص میشود و در صورتی که بیشاز ۸۰ درصد از زمان تعیینشده بدون نتیجه بماند، آن پرونده بهصورت خودکار در سامانه به عنوان معوق یا مسن ثبت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین بهرهگیری کامل از سامانه سهام در دعاوی اعسار و مالی را خواستار شد و گفت: این استان باید با ارتقای دقت، سرعت و بهرهوری، جایگاه خود را در رتبهبندی کشوری بهبود دهد.
وی با تأکید بر لزوم رویکرد اصلاحگرایانه در رسیدگی به درخواستهای آزادی مشروط و تعلیق مجازات اظهار کرد: پروندههای دارای شرایط باید در همان زندان بررسی و رأی آن صادر شود تا از اطاله دادرسی و مکاتبات غیرضروری جلوگیری شود.