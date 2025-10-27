تیم‌های پسران و دختران اصفهان در المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم‌های پسران و دختران استان اصفهان در جدول امتیازی المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

براین‌اساس در جدول نهایی توزیع نشان در بخش پسران، اصفهان با کسب ۱۵ نشان طلا، ۹ نقره و ۲۰ برنز پس از تهران در جایگاه دوم ایستاد و مازندران سوم شد.

در بخش دختران هم اصفهانی‌ها با کسب ۱۵ نشان طلا، ۱۳ نقره و ۱۸ برنز پس از استان‌های تهران و فارس در جایگاه سوم قرار گرفتند.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش دختران و پسران کشور برای رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال در اصفهان برگزار شد.