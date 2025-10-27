پخش زنده
طرح جامع تشکیل ستاد راهبری توسعه خوزستان در هیات دولت به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده روز یکشنبه برای دومین بار در مدت اخیر در صحن هیات دولت حاضر شد و با پیگیریهای مستمر خود، گام بلندی در راستای تحقق مطالبات استان برداشت.
وی در این جلسه گزارش مفصلی از اقدامات انجامشده، ظرفیتها و چالشهای استان ارائه کرد و طرح جامع تشکیل ستاد راهبری استان خوزستان را برای هیات دولت تشریح کرد.
این طرح با عنوان ستاد توسعه خوزستان در هیات دولت به تصویب رسید که نشاندهنده توجه ویژه دولت به مسائل توسعهای این استان است.