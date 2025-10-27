به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایغ معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: این سامانه، نخستین سکوی ملی داده‌محور در حوزه اکتشافات معدنی است که با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، داده‌های متنوع اکتشافی را تحلیل و تلفیق می‌کند.

احمد فتاحی مجلج، گفت: طرح ایجاد سامانه هوشمند پردازش داده‌های اکتشافی از سال ۱۴۰۳ با همکاری مدیریت پژوهش و فناوری و نظارت مدیریت هوشمندسازی ایمیدرو آغاز شد و توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی توسعه یافت.

وی افزود: در این سامانه، تمامی داده‌های اکتشافی با الگوریتم‌های هوشمند، پیش‌پردازش و پردازش شده و در نهایت لایه‌های اطلاعاتی در قالب نقشه‌های دو یا سه‌بعدی تولید می‌شوند. خروجی تلفیقی سامانه، پیش از آغاز عملیات اکتشاف، به کارشناسان کمک می‌کند تا مسیر بهینه اکتشاف پهنه‌ها و محدوده‌ها را ترسیم کنند.

فتاحی مجلج با اشاره به مراحل اجرای این طرح گفت: در گام نخست، داده‌های پیشین گردآوری، استانداردسازی و تحلیل شدند تا دید جامعی از مناطق هدف به دست آید. سپس لایه‌های اطلاعاتی شامل عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، داده‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی، اطلاعات بازدیدهای میدانی و نتایج حفریات اکتشافی در سامانه بارگذاری شد.

مدیر اکتشاف ایمیدرو در پایان خاطرنشان کرد: ماینیدسو با تلفیق داده‌های چندمنبعی و تکیه بر تحلیل‌های هوشمند، ابزار نوینی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در اکتشافات معدنی کشور فراهم کرده است.

»