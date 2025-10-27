به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، حمید ملا نوری شمسی، استاندار همدان، با حضور در بیمارستان شهید بهشتی همدان ضمن تبریک این روز به پرستاران و کارکنان نظام سلامت، از زحمات و ایثار این قشر قدردانی کرد.

استاندار در این دیدار با تأکید بر اهمیت نقش پرستاران در نظام سلامت گفت: پرستاران از ابتدای بستری تا زمان ترخیص در کنار بیماران حضور دارند و با صبر و متانت، درد و رنج آنان را تسکین می‌دهند. این خدمت خالصانه اجر و پاداشی عظیم دارد

حمید ملا نوری شمسی افزود: همدان به‌دلیل دارا بودن زیرساخت‌های درمانی مناسب، محل مراجعه استان‌های همجوار است و در ایام خاص مانند اربعین نیز پذیرای میلیون‌ها زائر است؛ بنابراین تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، یک ضرورت است

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی همدان هم به اهمیت رفاه پرسنلی در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: در ۹ ماه گذشته، حدود ۱.۸ همت از بدهی‌های دانشگاه تسویه شده است.

حسین عرفانی افزود: که با پیگیری‌های انجام شده، حمایت‌های استاندار و نمایندگان، پروژه‌های بزرگ و بهبود تجهیزات در بیمارستان‌ها در دست اقدام است. همچنین، تلاش‌های مستمری برای کاهش مطالبات پرستاران و بهبود شرایط مالی سیستم سلامت استان ادامه دارد.