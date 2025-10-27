به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، همایش پیاده روی با حضور پرشور مردم بیجار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در حاشیه برگزاری این همایش پیاده‌روی گفت: افزایش نشاط عمومی و توجه بیش‌ازپیش به ورزش همگانی و نقش ورزش در سلامتی مردم و همچنین تشویق خانواده‌ها به نشاط و پویایی از اهداف برگزاری این همایش پیاده‌روی است.

این همایش خانوادگی به طول ۳ کیلومتر از میدان فاضل گروسی بیجار شروع و مراسم پایانی در پارک شاهد برگزار شد.

در پایان به قید قرعه جوایزی نفیس و ورزشی به شرکت کنندگان در برنامه اهدا شد.