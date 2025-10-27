پخش زنده
رایزن فرهنگی ایران در ازبکستان، گسترش زبان و ادبیات فارسی را محور اصلی برنامههای فرهنگی ایران در ازبکستان دانست و بر تقویت پیوندهای تمدنی دو ملت تأکید کرد.
حسن صفرخانی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما، با تأکید بر اهمیت ترویج زبان و ادبیات فارسی در کشورهای منطقه گفت: ادبیات فارسی بُعد اصلی هویت ملی ایرانیان است و توجه به آن، محور توسعه روابط فرهنگی با کشورهای همتمدن خواهد بود.
وی افزود: در ازبکستان، یکی از حوزههای تمدنی مشترک ایران، گسترش زبان و ادبیات فارسی است که میتواند نقشی مؤثر در تقویت پیوندهای فرهنگی و تمدنی ایفا کند.
صفرخانی همچنین، تعامل با استادان، دانشجویان و ایرانشناسان ازبک را یکی از اولویتهای اصلی فعالیتهای خود در حوزه فرهنگی یاد کرد.