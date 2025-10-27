به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به وجود ۸ سد مخزنی در خراسان جنوبی گفت: هم اکنون این سد‌ها ۱۰.۶ میلیون متر مکعب آب دارند که در مقایسه با سال گذشته ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.

سارانی با بیان اینکه حجم کل سد‌های استان در تراز نرمال ۷۵ میلیون متر مکعب است گفت:بیشترین حجم فعلی آب در سد‌های رزه اسدیه با ۶.۳ و سیاهو با ۱.۳۸ میلیون متر مکعب است.

وی گفت:حجم آب سد‌های شهید پارسا و کریت نیز حدود صفر ارزیابی شده که خشک محسوب می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان جنوبی با بیان اینکه ورودی آب سد‌های مخزنی استان از ابتدای سال آبی گذشته ۳۱۰ هزار متر مکعب بوده افزود: هم اکنون تنها حدود ۱۴ درصد حجم سد‌های مخزنی استان آب دارد.

سارانی با اشاره به آمار هواشناسی مبنی بر کاهش ۴۳ درصدی بارندگی‌ها در سال زراعی گذشته در مقایسه با سال قبل گفت: عدم وقوع روان‌ها و سیلاب مناسب باعث عدم آبگیری مناسب سدها شده است.

وی افزود:با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی تامین آب استان به منابع آب زیرزمینی در استان و پایین بودن پتانسیل آب‌های منابع سطحی، مدیریت مصرف آب از سوی شهروندان توصیه می شود.