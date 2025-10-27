پخش زنده
نخستین سکوی ایرانی خودروهای برقی با قابلیتهایی مانند ثبت آگهی خرید و فروش، تست سلامت باتری و نمایش ایستگاههای شارژ راهاندازی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برای نخستین بار در ایران پلتفرم تخصصی خودروهای برقی راه اندازی شده که دارای قابلیت هایی، چون ثبت آگهی خرید و فروش، تست سلامت باتری و نمایش ایستگاههای شارژ است.
امیرحسام ریاضت کارشناس و متخصص حوزه خودروهای برقی و مدیرعامل شرکت سبزسواران فردا، از توسعه و راهاندازی نخستین پلتفرم تخصصی خودروهای برقی کشور با نام EVTO خبر داد و گفت: حدود یک سال و نیم پیش، با توجه به کاستیها و چالشهایی که در بازار خودروهای برقی ایران وجود داشت، تصمیم گرفتم با استفاده از ایدهها و تجربیات خود، بستری ایجاد کنم که بتواند بخشی از این خلأها را پوشش دهد. بر همین اساس، طراحی و توسعه نخستین پلتفرم جامع خدمات خودروهای برقی در کشور با نام EVTO آغاز شد.
این پلتفرم در مرحله نخست با پنج قابلیت اصلی (Feature) به بهرهبرداری رسیده است تا بتواند نیازهای اساسی کاربران و فعالان حوزه خودروهای برقی را پاسخ دهد.
ثبت آگهی خرید و فروش خودروهای پاک در پلتفرم
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: نخستین بخش پلتفرم EVTO به آگهیهای خرید و فروش تخصصی اختصاص دارد. در این بخش، یک بازار کاربر به کاربر (C۲C) میان کاربران ایجاد شده تا هر فرد بتواند وسیله نقلیه خود را آگهی کند.
این سامانه کاملاً تخصصی بوده و ویژه خودروهای برقی، هیبریدی، پلاگینهیبریدی و انواع وسایل نقلیه سبک برقی از جمله دوچرخه و موتورسیکلتهای برقی طراحی شده است. در این پلتفرم هیچ خودروی تمامبنزینی ثبت نخواهد شد و تمرکز کامل ما بر توسعه بازار وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیطزیست است.
امکان تست و ارزیابی سلامت باتری خودروهای برقی فراهم شد
ریاضت در ادامه با اشاره به دومین قابلیت پلتفرم EVTO گفت: برای نخستین بار در ایران، امکان تست و ارزیابی سلامت باتری خودروهای برقی در این سامانه فراهم شده است.
خریداران خودروهای برقی معمولاً از وضعیت واقعی سلامت باتری اطلاع دقیقی ندارند. در EVTO این امکان ایجاد شده تا کاربر با ثبت درخواست تست، در مدت زمان تقریبی یک ساعت و نیم تا سه ساعت، توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار گیرد و گزارش دقیق وضعیت باتری را دریافت کند. نتیجه این فرایند در قالب گزارشی با عنوان State of Health (SOH) یا «وضعیت سلامت باتری» به کاربر ارائه میشود تا خریدار با اطمینان بیشتری تصمیم به خرید بگیرد.
صدور بیمهنامه سلامت باتری برای نخستین بار در کشور
مدیرعامل این شرکت با اشاره به طرح نوآورانه دیگری در این پلتفرم اظهار کرد: بر اساس گزارش تست سلامت باتری، برای نخستین بار در کشور موفق شدیم با همکاری یکی از شرکتهای بیمهای، بیمهنامه ویژه باتری خودروهای برقی صادر کنیم.
پیش از این، چنین خدمتی در ایران وجود نداشت، اما اکنون کاربران پلتفرم EVTO میتوانند پس از دریافت گزارش فنی باتری، نسبت به بیمهکردن آن اقدام کنند. این اقدام گامی مهم در راستای افزایش اعتماد مصرفکنندگان و گسترش بازار خودروهای برقی در کشور محسوب میشود.
فروشگاه تخصصی تجهیزات و قطعات خودروهای برقی
ریاضت با اشاره به بخش دیگری از پلتفرم گفت: در پلتفرم، یک فروشگاه تخصصی تجهیزات و قطعات خودروهای برقی طراحی شده است.
کاربران میتوانند انواع شارژرهای خانگی و عمومی، قطعات و لوازم یدکی مرتبط با خودروهای برقی را در این بخش مشاهده و خریداری کنند.
وی هدف از ایجاد این فروشگاه را تسهیل دسترسی کاربران به تجهیزات موردنیاز و ایجاد مرجعی متمرکز برای تأمین قطعات خودروهای پاک عنوان کرد.
نقشه هوشمند ایستگاههای شارژ در دسترس کاربران
مدیرعامل این شرکت همچنین به بخش نقشه هوشمند ایستگاههای شارژ بهعنوان یکی از بخشهای متمایز این پلتفرم اشاره کرد و گفت: این بخش علاوه بر نمایش ایستگاههای شارژ در سراسر کشور، امکان افزودن ایستگاههای جدید توسط کاربران را نیز فراهم میکند. این قابلیت علاوه بر جنبه فنی، رویکردی کارآفرینانه نیز دارد. کاربرانی که از طریق پلتفرم اقدام به خرید شارژر میکنند، میتوانند با شرایطی آسان، ایستگاه شارژ خانگی خود را در نقشه ثبت کرده و خدمات متنوعی به رانندگان ارائه دهند.
ریاضت توضیح داد: برای مثال، کاربری که در مسیر تهران تا تبریز در حال سفر است، میتواند از طریق نقشه EVTO نزدیکترین ایستگاه شارژ را در محدودهای مانند بستانآباد پیدا کند. او با مراجعه به آن محل، خودرو را شارژ میکند و در صورت تمایل میتواند از خدمات جانبی میزبان مانند پذیرایی، سرو غذا، چای یا شستوشوی خودرو نیز استفاده کند. تمامی ایستگاهها و خدمات جانبی آنها در نقشه پلتفرم قابل مشاهده است و کاربران میتوانند براساس موقعیت جغرافیایی و نوع خدمات، ایستگاه موردنظر خود را انتخاب کنند.
وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: کاربران در این سامانه میتوانند زمان و مکان مورد نظر خود را برای استفاده از خدمات خودروهای برقی هماهنگ کنند. به عنوان مثال، فردی که قصد دارد خودرویش را شارژ کند، با هماهنگی میزبان، به محل مراجعه کرده و ضمن شارژ خودرو، از خدمات جانبی ارائه شده بهرهمند میشود و سپس به مسیر خود ادامه میدهد.
EVTO، به یک سوپراپلیکیشن تبدیل خواهد شد
ریاضت تاکید کرد که این پنج قابلیت اولیه پلتفرم EVTO، تنها بخشی از برنامههای توسعه این سامانه هستند. در مجموع ۲۵ قابلیت برای پلتفرم در نظر گرفته شده است و EVTO در آینده به یک سوپر اپلیکیشن جامع تبدیل خواهد شد. در ابتدا بازخورد کاربران دریافت میشود و پس از آن قابلیتهای تکمیلی اضافه خواهد شد.
زمان راهاندازی پلتفرم
ریاضت در پایان گفت: پلتفرم EVTO از ۲۲ مهرماه سال جاری بهصورت رسمی راهاندازی شده و هماکنون در دسترس عموم کاربران قرار دارد. این سامانه با هدف توسعه زیرساختهای نرمافزاری، خدماتی و اطلاعاتی در حوزه خودروهای برقی، به دنبال تسهیل استفاده از فناوریهای حملونقل پاک در کشور است.