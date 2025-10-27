وضعیت هوا در استان مرکزی در روزهای پایانی هفته جاری نوسان محسوسی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف وضعیت جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی حاکی از پایدار هوا و سکون نسبی جو تا پایان هفته است.
در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری، در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد، در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی میشود.
تا پایان هفته جاری دمای هوا در استان تقریبا نوسان محسوسی نخواهد داشت و شرایط فصلی خود را دنبال خواهد کرد.
مطابق خروجی فعلی تا حداقل ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.