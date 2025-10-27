به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف وضعیت جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی حاکی از پایدار هوا و سکون نسبی جو تا پایان هفته است.

در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری، در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد، در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی می‌شود.

تا پایان هفته جاری دمای هوا در استان تقریبا نوسان محسوسی نخواهد داشت و شرایط فصلی خود را دنبال خواهد کرد.

مطابق خروجی فعلی تا حداقل ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.