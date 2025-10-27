به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بسیج دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد از اعزام دومین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.

سرگرد مصطفی گلستانی گفت: صبح امروز ۳۵۰ دانش آموز دختر یاسوجی در قالب دومین کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

گلستانی با بیان اینکه اینکه این تعداد دانش آموز بوسیله ۸ دستگاه اتوبوس به این مناطق عملیاتی اعزام شدند، افزود: این دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله طلائیه، دهلاویه، اروند و شلمچه دیدن می‌کنند.

وی اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود ۵ کاروان دانش آموزان دختر دیگر به این اردو‌ها اعزام شوند اضافه کرد: تا پایان امسال ۶ هزار دختر و پسر از این استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

رئیس بسیج دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری اردو‌های راهیان نور دانش آموزی را آشنایی نسل جوان با فداکاری‌ها، رشادت‌ها و دلیر‌های شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد در هست سال دفاع مقدس۴۴۶ شهید دانش آموز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.