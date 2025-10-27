به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،دردو شبانه روز اخیر ۲۱ تن جانشان را در سوانح رانندگی از دست داده‌ ویا مصدوم شده اند، که جولان قاچاقچیان سوخت در جاده‌های جنوب و حتی شمال استان یکی از علل افزایش تصادفات است.

حادثه دلخراش دیگر در جنوب کرمان، که باز هم یکسر آن ردپای قاچاق سوخت است ودر این حادثه دو جوان در آتش سوختند و جانباختند.

برخورد دو خودروپژو ۴۰۵ و پژو پارس بامداد دیروز (چهارم آبان) در کیلومتر ۱۴ محور بهرامجرد - گلزار کرمان چهار کشته داشت.

هفته پیش هم در حادثه مشابه هفت کشته و مصدوم برجا گذاشت .