هشدار برای جلوگیری از بیماری تب برفکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل دامپزشکی مازندران به دامداران برای جلوگیری از بیماری تب برفکی دام هشدار داد.

دکتر حمزه آقاپور کاظمی در خصوص خودداری از تردد‌های غیر ضروری دام، رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای، فعال سازی حوضچه‌های ورودی و خروجی دامداری ها، جلوگیری از تردد غیر ضروری و محدود کردن تردد افراد دخیل در امور دامداری و استفاده از چکمه‌های مخصوص و واکسیناسیون به موقع دام‌ها به دامداران هشدار داد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران خاطر نشان کرد: استفاده از خوراک و آب تازه برای جلوگیری از شیوع دام‌ها به بیماری تب برفکی ضروری است.