پخش زنده
امروز: -
۱۲۵ نفر از برترین برنامهنویسان ایران در منطقه بینالمللی نوآوری ایران در مرحله نهایی پایتون و جنگو، بایکدیگر رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی کردبچه، مدیر پروژه مسابقات هوش مصنوعی و برنامهنویسی کوئرا با اشاره به اینکه ۱۲۵ نفر از برترین برنامهنویسان ایران امروز در منطقه بینالمللی نوآوری ایران در رقابت نهایی پایتون و جنگو، توانایی واقعی خود را بدون استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به نمایش میگذارند درباره جزئیات برگزاری این رقابت گفت: بخش برنامهنویسی پایتون و جنگو صبح دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در سالن فنبازار منطقه بینالمللی نوآوری ایران در حال برگزاری است.
وی افزود: شرکتکنندگان حاضر از اردیبهشت وارد روند آمادهسازی شدهاند و پس از طی مراحل آموزشی و مقدماتی به این رقابت نهایی راه یافتهاند.
وی گفت: در گام نخست یک دوره آموزشی پنج تا ششساعته برای آشنایی با ساختار سوالات برگزار شد و سپس در مرحله مقدماتی سوم مهرماه، حدود ۱۵۰۰ نفر به رقابت پرداختند که در نهایت ۱۲۵ نفر برتر به فینال رسیدند.
کردبچه درباره نحوه برگزاری مسابقه گفت: تمام سوالات توسط تیم طراحی کوئرا تهیه شده و بهصورت اختصاصی در پلتفرم آنلاین این مجموعه در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفته است. فرایند نمرهدهی و بررسی تقلب بهصورت خودکار انجام میشود تا دقت و عدالت رقابتی حفظ شود.
به گفته وی، بین مرحله مقدماتی و نهایی، وبیناری تخصصی نیز برای شرکتکنندگان برگزیده برگزار شد تا علاوه بر آشنایی بیشتر با پارک فناوری پردیس، با مهارتهایی مانند مدیریت استرس، تمرکز و راهبُرد موفقیت در رقابتهای بزرگ آشنا شوند.
کردبچه در خصوص ترکیب شرکتکنندگان اظهار کرد: در مسیرهای دیگر مسابقات مانند الگوریتم و داده، شرکتکنندگان خارجی نیز حضور دارند، اما در بخش پایتون و جنگو، تمامی ۱۲۵ نفر از نخبگان داخلی هستند که سطح بالایی از مهارت برنامهنویسی را دارند.
وی با اشاره به محدودیتهای فنی مسابقه گفت: برای ارزیابی واقعی توانمندیها، دسترسی به اینترنت آزاد و ابزارهای هوش مصنوعی غیرفعال شده است. شرکتکنندگان تنها اجازه استفاده از منابع مشخص و محیط کاری تعیینشده را دارند تا عملکردشان بهصورت واقعی سنجیده شود.
به گفته مدیر پروژه کوئرا، بیش از ۸۰ درصد شرکتکنندگان را دانشجویان ۱۹ تا ۲۲ ساله تشکیل میدهند که بسیاری از آنها از دانشگاههای برتر کشور هستند و این رقابت فرصتی است تا استعدادهای جوان در مسیر حرفهای توسعه نرمافزار و فناوری قرار گیرند.