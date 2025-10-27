به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان به مناسبت ولادت حضرت زینب (س ) و روز پرستار فرمانده سپاه نینوای استان با اهدای شاخه گل از پرستاران چند مرکز درمانی گرگان تقدیر و تشکر کرد.

سردار سید موسی حسینی به پرستاران گفت : بیمار با درد به شما مراجعه می‌کند و پرستاران با تمام تلاش خود آنها را آرام می‌کنند.

وی افزود : حضور ما قدر دانی از خدمات پرستاران است و خدمات پرستاران را نمی شود با شاخه گل جبران کرد ، نمی شود به پرستاری به عنوان یک شغل نگاه کرد بلکه یک عشق است.