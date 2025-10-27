دیدار با رهبر معظم انقلاب، در خواست پرستاران از فرمانده سپاه نینوای گلستان
فرمانده سپاه نینوای گلستان با حضور در چند مرکز درمانی از پرستاران تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت ولادت حضرت زینب (س ) و روز پرستار فرمانده سپاه نینوای استان با اهدای شاخه گل از پرستاران چند مرکز درمانی گرگان تقدیر و تشکر کرد.
سردار سید موسی حسینی به پرستاران گفت : بیمار با درد به شما مراجعه میکند و پرستاران با تمام تلاش خود آنها را آرام میکنند.
وی افزود : حضور ما قدر دانی از خدمات پرستاران است و خدمات پرستاران را نمی شود با شاخه گل جبران کرد ، نمی شود به پرستاری به عنوان یک شغل نگاه کرد بلکه یک عشق است.
پرستاران در این دیدار از فرمانده سپاه استان ملاقات با مقام معظم رهبری را درخواست کردند.