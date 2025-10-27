کتاب رمان «تابان، مرز آسمان» اثر شیوا مقانلو با مضمون محوطه باستانی «شهر یئری» مشگین‌شهر با حضور اهالی فرهنگ، هنر، دوستداران میراث فرهنگی و جمعی از مسئولان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیین رونمایی از کتاب رمان «تابان، مرز آسمان» به همت فرمانداری و با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و انجمن شعر و ادب مشگین‌شهر روز دوشنبه با حضور علاقه‌مندان به کتاب و تاریخ‌شناسی برگزار شد، در این کتاب به بازکاوی تمدن ۶ هزار ساله محوطه باستانی شهر یئری مشگین‌شهر پرداخته شده است.

مهدی بخشی، فرماندار شهرستان مشگین‌شهر در این آیین بر اهمیت حفظ و معرفی میراث کهن منطقه تاکید کرد و گفت: رمان تابان، مرز آسمان با رویکردی بین‌رشته‌ای و با سبک ادبی خاص به پیشینه کهن و تاریخی این منطقه نگاه می‌کند و نویسنده تلاش کرده با استناد به یافته‌های باستان‌شناختی، معماری و فرهنگ منطقه، نقش و جایگاه شهر یئری را در گذرگاه تمدن‌های پیش از میلاد روشن سازد.

شیوا مقانلو نویسنده رمان نیز در این برنامه به اهمیت پژوهش‌های میدانی و همکاری‌های علمی بین دانشگاهی اشاره و بیان کرد: رمان مهیج و معمایی می‌تواند به معرفی میراث کهن ایرانیان و شهر یئری بپردازد و علاقه‌مندان به تاریخ را از مسیر رمان به پیشینه منطقه آشنا سازد.

شهریری منطقه‌ای تاریخی با وسعت ۴۰۰ هکتار است که در یک کیلومتری روستای «پیرازمیان» که در زمانی دور برای ترساندن دشمنان به آن «بورازما» یعنی اینجا نیا می‌گفتند قرار دارد. این منطقه در ۲۵ کیلومتری شرق مشگین‌شهر در فاصله ۶۰ کیلومتر دورتر از اردبیل در نزدیکی سبلان و در کنار رودخانه قره‌سو واقع شده است.

آنچه شهر یئری و روستای پیرازمیان را شهره ایران و جهان کرده وجود معبد‌هایی با نگهبانان سنگی آن است، نگاهبانان سنگی شهر یئری شامل ۲۸۰ سنگ هستند و به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، دیرینگی آنها به بیش از ۶ هزار سال پیش از میلاد و به دوران اواخر مفرغ، دوره نوسنگی، مس سنگی و اوایل آهن پیوند می‌خورد.