فعالان بخشهای صنعت، گردشگری، پزشکی و کشاورزی فارس با هدف شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه مبادلات اقتصادی به ازبکستان سفر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: این سفر از ۱۵ تا ۱۸ آبان برای حضور در استان سرخاندریا برنامهریزی شده، زمینهساز توسعه همکاریهای دوجانبه و تقویت پیوندهای اقتصادی در مسیر جاده ابریشم نوین خواهد بود.
ازبکستان با دارا بودن جمعیتی جوان و منابع غنی طبیعی به بازاری جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل شده است و این سفر هیات اقتصادی میتواند فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی ۲ منطقه وسیع را آغاز کند.
استان سرخاندریا در جنوب شرقی ازبکستان واقع شده است، این استان دارای موقعیت ممتاز مرزی با افغانستان و تاجیکستان است؛ منابع طبیعی غنی از جمله گاز طبیعی، نفت و طلا در این منطقه وجود دارد و کشاورزی و به ویژه کشت پنبه از ظرفیتهای مهم سرخاندریا به شمار میرود.
مسعود گودرزی تدوین اسناد همکاری و گسترش روابط تجاری ۲ استان را از دیگر اهداف این سفر برشمرد و بیان کرد: محورهای مذاکرات باید از پیش تعیین و با برنامهریزی دقیق اجرا شود.
وی تاکید کرد: این سفر اقتصادی زمینهساز همکاری در حوزههای مختلف میشود؛ بخش صنعت و کشاورزی میتوانند از فناوری و ماشینآلات ایرانی بهره ببرند و حوزه گردشگری ظرفیت ایجاد تورهای ترکیبی ایران و ازبکستان را دارد.
بخش پزشکی استان فارس هم میتواند به قطب گردشگری سلامت برای شهروندان ازبکستانی تبدیل شود.