به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش حسن نژاد با اشاره به مسدود کردن ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در شش ماهه اول امسال اظهار کرد: همچنین در این مدت ۲۰ دستگاه حفاری غیرمجاز و ۱۵ موتور تلمبه غیرمجاز شناسایی و توقیف شده است.

وی بیان کرد: در راستای اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و با همکاری قضایی و انتظامی، این اقدامات صورت گرفته است.

به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه در استان ۷ هزار و ۶۷۱ حلقه چاه آب دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد که حجم برداشت از این چاه‌ها بیش از ۷۵۵ میلیون مترمکعب است.