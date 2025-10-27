مسدود شدن ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در لرستان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان از انسداد ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در ششماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،داریوش حسن نژاد با اشاره به مسدود کردن ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در شش ماهه اول امسال اظهار کرد: همچنین در این مدت ۲۰ دستگاه حفاری غیرمجاز و ۱۵ موتور تلمبه غیرمجاز شناسایی و توقیف شده است.
وی بیان کرد: در راستای اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و با همکاری قضایی و انتظامی، این اقدامات صورت گرفته است.
به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به اینکه در استان ۷ هزار و ۶۷۱ حلقه چاه آب دارای پروانه بهرهبرداری وجود دارد که حجم برداشت از این چاهها بیش از ۷۵۵ میلیون مترمکعب است.
حسننژاد با هشدار درباره برداشتهای غیرقانونی، تعداد چاههای غیرمجاز آب در استان را یک هزار و ۵۸۸ حلقه اعلام و خاطرنشان کرد: برآورد میشود سالانه بیش از ۵۵ میلیون مترمکعب آب از طریق این چاههای غیرمجاز برداشت میشود.