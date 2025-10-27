به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در نشست تخصصی کمیته ملی سیگره ایران با موضوع خطوط هوایی شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، اظهار داشت: استفاده بیشتر از ظرفیت خطوط فشارقوی برق با استفاده از حفاظتهای ویژه در شبکه سراسری برق ایران، کاری بی‌سابقه در جهان است و به این ترتیب تا حد زیادی از کسری منابع سرمایه‌گذاری در شبکه برق از طریق حفاظت و اتوماسیون جبران و موجب شد بتوانیم از آنچه داریم به بهترین شکل استفاده کنیم.

مدیرعامل توانیر استفاده موثرتر از ظرفیت واقعی خطوط شبکه برق را همچنان امکان‌پذیر و مستلزم بازنگری در حد بارگذاری خطوط فشار قوی بر اساس محاسبات علمی و متناسب با شرایط کشور دانست که با توجه به محدودیتهای توسعه شبکه انتقال از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

رجبی مشهدی در خصوص فرسودگی شبکه، حدود ۳۴ درصد شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور را با عمر بالای ۳۰ سال ذکر کرد و افزود: عمر مفید شبکه در برخی از نقاط کشور که با آلایندگی و تنشهای مختلف سروکار دارد از ۳۰ سال کمتر و در برخی نقاط بیشتر است بنابراین عمر مفید یکسان ۳۰ سال برای طراحی خطوط انتقال برق در همه ایران گاهی کفایت نمی کند و می‌توان در این خصوص با اجرای طرحهای بهبود و ارتقای شبکه به منطق قابل قبولی دست یافت.

مدیرعامل توانیر تغییر طراحی و ارتقای شبکه موجود از سطوح ولتاژ پایین به ولتاژ بالاتر را از دیگر راهکارهای حل مسائل سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه عنوان کرد که مسبوق به سابقه بوده و با توجه به محدودیتهای توسعه شبکه، لازم است این رویکرد در دستور کار قرار بگیرد.