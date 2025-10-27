پخش زنده
آببند سروموتورهای شیر پروانهای واحدهای یک و دو نیروگاه سد دز با موفقیت تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر تعمیرات ناحیه دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برقآبی خوزستان گفت: در پی نشت روغن از سروموتورهای شیر پروانهای واحد یک نیروگاه دز و بهدنبال درخواست معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهرهبرداری نیروگاه دز برای رفع اشکال مذکور، عملیات تعمیراتی ویژه با محوریت امور مکانیک ناحیه دز برنامهریزی و اجرا شد.
مرتضی موسویفرد افزود: با توجه به طراحی خاص و ساختار پیچیده سروموتورهای نیروگاه دز و همچنین محدودیت فضای کاری، عملیات تعویض آببند سروموتورهای شیر پروانهای از زمان نصب تاکنون انجام نشده بود.
وی ادامه داد: پس از انجام بررسیهای فنی و کارشناسی دقیق، اعضای کارگروه تخصصی امور مکانیک ناحیه دز با اتکا به دانش فنی، تجربه میدانی و ارائه راهکار ابداعی در روش اجرا، توانستند این عملیات حساس را با حداقل تنش به اجزای سروموتور و در کوتاهترین زمان ممکن با موفقیت به پایان برسانند.