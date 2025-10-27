فرمانده انتظامی فریدونکنار از دستگیری سارق حین ارتکاب سرقت از منزل با هوشیاری شهروندان و حضور به‌موقع مأموران پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از دستگیری سارق حین ارتکاب سرقت از منزل با هوشیاری شهروندان و حضور به‌موقع مأموران پلیس خبر داد.

سرهنگ محمود حسین‌زاده افزود: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده فردی مشکوک در حال ورود به منزلی در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور سریع پلیس در صحنه و بررسی اولیه مشخص شد فرد مذکور در حال سرقت لوازم داخل منزل بوده که پیش از هرگونه اقدام بیشتر، در حین ارتکاب جرم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار با اشاره به اینکه در این حادثه به هیچ‌یک از اهالی و همسایگان آسیبی وارد نشد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ حسین‌زاده از همکاری مؤثر و احساس مسئولیت شهروندان قدردانی کرد و گفت: هوشیاری مردم در گزارش سریع موارد مشکوک، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد.