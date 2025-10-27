به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امین عدیلی بر لزوم مکان‌یابی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مختلف برای اسکان روستائیان منطقه تاکید کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای تأمین مسکن مناسب و ارتقای کیفیت زندگی روستائیان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، این طرح می‌تواند به الگویی برای سایر نقاط مرزی کشور تبدیل شود، به‌ویژه در مناطقی مانند میرجاوه که با چالش‌های خاص خود مواجه هستند.

عدیلی همچنین بر تسریع ساخت ۸۰۰ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در سیستان و بلوچستان نیز تاکید کرد.

وی گفت: در سال جاری احداث ۲۲ هزار واحد مسکونی مقاوم و ایمن در سطح استان در دستور کار قرار دارد که از این تعداد، ۸۰۰ واحد ویژه مددجویان بهزیستی با حمایت و مشارکت سازمان بهزیستی در حال احداث است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان، با قدردانی از همراهی بهزیستی استان در تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر، بر تداوم تعامل و هم‌افزایی دو مجموعه در مسیر توانمندسازی خانواده‌های نیازمند تأکید کرد.