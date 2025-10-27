به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در راستای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و گسترش فناوری‌های ارتباطی در نقاط مختلف استان و بهبود خدمات سلامت الکترونیک، روستا‌های یارچلی، کاریزان، کوه قلعه و کهنه جلگه از توابع شهرستان مانه در شمال‌شرقی‌ترین نقطه کشور، به شبکه فیبر نوری اختصاصی مخابرات، متصل شدند.

این پروژه بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده با دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و در چارچوب طرح‌های اختصاصی مخابرات برای ارتقای شبکه ارتباطی ادارات و سازمان‌ها اجرا شده و نقش مهمی در افزایش سرعت تبادل اطلاعات پزشکی، بهبود کیفیت خدمات درمانی و گسترش سلامت الکترونیک در مناطق روستایی و مرزی شهرستان مانه ایفا خواهد کرد.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ خانه و مرکز بهداشت شهرستان مانه نیز به شبکه فیبر نوری متصل شدند و تا پایان سال مابقی مراکز از خدمات اینترنت پرسرعت فیبر نوری بهره‌مند خواهند شد.