بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مشترک در شهر‌های آبادان و خرمشهر به بستر فیبرنوری متصل شدند.

اتصال بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مشترک به فیبرنوری در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: در شهرستان آبادان حدود سه هزار مشترک فعال و در شهرستان خرمشهر بیش ا ۷۰۰ مشترک فعال در بستر فیبر نوری ارتباط می‌گیرند.

مهدی شه نظر افزود: حدودا در شهرستان خرمشهر کار برای اپراتور‌ها تمام شده و در شهرستان آبادان حدود ۵۰ درصد از کار اپراتور پیشگامان نهایی شده و انجام مابقی عملیات با همکاری شهرداری شهرستان آبادان در حال انجام است و امیدواریم در ماه‌های آینده ارائه سرویس را به کل شهرستان آبادان برسانیم.

او ادامه داد: حدود ۶۰ کیلومتر حفاری در آبادان و ۶۶ کیلومتر حفاری در خرمشهر انجام شده و با این حفاری‌ها زیرساخت مناسب برای اجرای شبکه فیبر نوری شهری ایجاد شده است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: همشهریان در آبادان و خرمشهر می‌توانند با مراجعه به سایت IranFTTx.ir محدوده مورد نظر محل سکونت خود را مشخص و ارائه خدمات رو بر اساس اپراتور‌های مورد نظر دریافت کنند و اگر امکان ارائه سرویس بود درخواست خود را ثبت کنند.