به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: از ابتدای انتقال وظایف احداث راه روستایی به این اداره کل ۳۵۳ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی اجرا شده است.

سهرابی با اشاره به اینکه احداث راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش می‌شود افزود: با تکمیل و احداث ۲۰ کیلومتر راه روستایی در ۷ ماهه سال جاری تعداد ۹ روستا با ۲۹۷ تعداد خانوار روستایی در استان از راه آسفالته مناسب بهره مند شده اند.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: توجه به راه‌های روستایی می‌تواند زمینه ارتباطات با مراکز شهرها و همچنین آبادانی این مناطق را فراهم کند تا مسیر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند از این‌رو، بهسازی و بهبود راه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم این اداره کل به شمار می‌رود.

سهرابی افزود: خراسان جنوبی دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی است که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۷۵ کیلومتر آن آسفالت شده است.