معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستائی از سردخانههای نقده و اشنویه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مرتضی معتمد درحین بازدید از سردخانههای شهرستانهای نقده و اشنویه گفت: در مورد تنظیم بازار میوه، توسعه و تقویت زنجیرههای تأمین، افزایش بهرهوری و بهبود فرآیندهای توزیع اهمیت بسزایی دارد و تنظیم بازار میوه به تأمین و عرضه منظم و شفاف این کالاها در طول سال بستگی دارد.
معتمد، همچنین در بازدید از روند تأمین و ذخیره سازی میوه شب عید و نوروز ۱۴۰۵ توسط مباشرین ملی و استانی در آذربایجانغربی گفت: یکی از مهمترین رویکردها برای تنظیم بازار میوه، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، به ویژه در فصول پیک مصرف است.
وی تصریح کرد: همکاری نزدیک با کشاورزان و تولیدکنندگان، برنامهریزی دقیق برای برداشت و توزیع میوهها و استفاده از ظرفیتهای موجود در شبکه تعاون روستایی میتواند به کاهش نوسانات قیمت و جلوگیری از بحرانهای مقطعی در بازار میوه کمک کند.